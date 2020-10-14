Главный тренер сборной Хорватии рассказал об ожиданиях от матча с Францией



Наставник сборной Хорватии Златко Далич рассказал, чего ждёт от предстоящего матча Лигр наций против Франции.

Встреча команд состоится сегодня, 14 октября, в Загребе. Начало - в 21:45 мск.

"У нас в гостях чемпионы мира, лучшая команда на планете. Но мы настроены выиграть несмотря на то, что это будет один из самых сложных матчей. Ошибаться нельзя, потому что французы сразу накажут. Мы должны быть более дисциплинированны, чем в матче со Швецией.

Мы не боимся, мы же играем дома", цитирует Далича сайт УЕФА.

Сборная Хорватии после трёх туров с 3 баллами занимает 3 место в группе.

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