Главный тренер сборной Хорватии: "Сампаоли упал в моих глазах"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подверг критике наставника национальной команды Аргентины Хорхе Сампаоли.

"Сампаоли проиграл матч, после чего не пожал мне руку. Мне очень жаль, я никогда так не делал. Перед игрой я подарил ему майку Хорватии. Я очень рад, что этот подарок останется в его памяти. Вы должны быть достойными и поздравлять соперника, что бы ни произошло. Он не сделал этого и упал в моих глазах, он не может быть большим тренером" - сказал Далич.

Напомним, что Хорватия разгромила Аргентину со счётом 3:0.

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