Главный тренер сборной Ирана: "Россия может выиграть ЧМ"

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Главный тренер сборной Ирана: "Россия может выиграть ЧМ"Главный тренер сборной Ирана Карлош Кейруш считает, что у сборной России есть все шансы выиграть ЧМ-2018.

"Мы встречались с российской командой. За последний год ваша сборная сделала огромный прогресс, во время Кубка конфедераций команда выглядела уверенной и солидной, как и после турнира. Сейчас это очень сильная команда, у которой хорошие шансы на выход из группы.

Я думаю, что россияне могут и выиграть чемпионат мира, в футболе бывает всякое, почему нет? На Кубке конфедераций я увидел, что сборная России может на равных играть с любой командой планеты. У вас хороший тренер, мотивация, великолепная поддержка болельщиков", – сказал Кейруш.

Напомним, Неймар рискует пропустить матч против сборной России. | soccernews.ru

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