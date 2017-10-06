Главный тренер сборной Ирландии О'Нил подписал новый контракт

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Главный тренер сборной Ирландии О'Нил подписал новый контракт

Главный тренер сборной Ирландии Мартин О'Нил подписал новый контракт с ирландской футбольной ассоциацией.

Стороны заключили соглашение до лета 2020 года. 

Напомним, что сборная Ирландии по-прежнему имеет шансы квалифицироваться на ЧМ-2018, сейчас команда занимает третье место в своей отборочной группе.

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