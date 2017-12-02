Главный тренер сборной Исландии: "Мы с Хорватией как супружеская пара"

Теги исландия

Главный тренер сборной Исландии: "Мы с Хорватией как супружеская пара"Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон отметил, что его подопечные надеются порадовать своих болельщиков на Чемпионате Мира-2018.

На мировом первенстве в группе с Исландией сыграют Аргентина, Хорватия и Нигерия.

"Мы с Хорватией как супружеская пара, но после чемпионата мира планируем развестись. Если говорить об Аргентине, то нельзя было ожидать лучшего открытия турнира. У нас в голове будет очень много романтики перед этой встречей.

Думаю, нашим болельщикам понравится Россия. Надеюсь, сможем сделать людей счастливыми. Заслужили находиться здесь и будем стремиться к успеху", - сказал он.  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

"Интер" разгромил "Кьево" и стал лидером Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов