Главный тренер сборной Исландии: "Мы с Хорватией как супружеская пара"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон отметил, что его подопечные надеются порадовать своих болельщиков на Чемпионате Мира-2018.

На мировом первенстве в группе с Исландией сыграют Аргентина, Хорватия и Нигерия.

"Мы с Хорватией как супружеская пара, но после чемпионата мира планируем развестись. Если говорить об Аргентине, то нельзя было ожидать лучшего открытия турнира. У нас в голове будет очень много романтики перед этой встречей.

Думаю, нашим болельщикам понравится Россия. Надеюсь, сможем сделать людей счастливыми. Заслужили находиться здесь и будем стремиться к успеху", - сказал он. | http://soccernews.ru