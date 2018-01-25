Главный тренер сборной Исландии посетит матчи "Ростова"

Теги исландияростов

Главный тренер сборной Исландии посетит матчи "Ростова"Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон намерен побывать на матчах "Ростова" перед стартом Чемпионата Мира-2018.

В ростовской команде играют исландские сборники Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Бергманн Сигурдссон.

"Надеюсь, мне удастся посетить матчи "Ростова" перед чемпионатом мира, чтобы вживую посмотреть на наших игроков. У нас хорошие отношения с этим клубом, так что мы планируем визит на матчи команды.

Рагнар сменил клуб, прежде всего, по финансовым причинам. Что касается Бьорна, то он станет хорошим дополнением для всего российского чемпионата, это я обещаю. Вообще чемпионат России – это очень сложная лига, много перелетов, хороший уровень футбола. Безусловно, нашей сборной идет на пользу, что в ней есть игроки из такого чемпионата", - отметил он.

Читайте: "Ростов" может подписать ещё одного исландца  | soccernews.ru

комментарии
Алексей

Рагнар , Бьорн. прямо сериал викинги )))

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов