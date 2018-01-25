Главный тренер сборной Исландии посетит матчи "Ростова"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон намерен побывать на матчах "Ростова" перед стартом Чемпионата Мира-2018.

В ростовской команде играют исландские сборники Сверрир Ингасон, Рагнар Сигурдссон и Бьорн Бергманн Сигурдссон.

"Надеюсь, мне удастся посетить матчи "Ростова" перед чемпионатом мира, чтобы вживую посмотреть на наших игроков. У нас хорошие отношения с этим клубом, так что мы планируем визит на матчи команды.

Рагнар сменил клуб, прежде всего, по финансовым причинам. Что касается Бьорна, то он станет хорошим дополнением для всего российского чемпионата, это я обещаю. Вообще чемпионат России – это очень сложная лига, много перелетов, хороший уровень футбола. Безусловно, нашей сборной идет на пользу, что в ней есть игроки из такого чемпионата", - отметил он.

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