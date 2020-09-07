Главный тренер сборной Испании поразился хладнокровностью Фати в матче Лиги наций

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Главный тренер сборной Испании поразился хладнокровностью Фати в матче Лиги наций

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике был удивлен сдержанностью и игрой 17-летнего Ансу Фати.

Футболист отметился точным ударом в матче Лиги наций с Украиной (4:0), став самым молодым автором гола в истории национальной команды

"Это ненормально. В его возрасте легко поддаться шумихе, но Ансу достаточно зрел, чтобы оставаться на пути, которому следует. Он твердо стоит на ногах", - цитирует SI Луиса Энрике.

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