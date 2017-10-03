Главный тренер сборной Испании высказался о ситуации с Пике
Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги высказался о ситуации с защитником "Барселоны" Жераром Пике, которого освистывают фанаты национальной команды за поддержку независимости Каталонии.
"Пике хорошо готов, он очень мотивирован играть за сборную. Преданность Жерара сборной Испании даже не обсуждается, именно поэтому он вызван в национальную команду. Сейчас всем необходимо остыть и не раздувать эту тему дальше. Пике любят в раздевалке, я не чувствую плохой атмосферы в сборной. Все игроки прибыли сюда, потому что хотят быть в национальной команде. Если я увижу какие-то проблемы, то позабочусь об их решении. А сейчас нужно успокоиться и не нагнетать обстановку" - приводит слова Лопетеги Marca.
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|7
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|12
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|7
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|Лас Пальмас
|7
|6
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|Эйбар
|7
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|Алавес
|7
|3
|20
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|7
|1