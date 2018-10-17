Главный тренер сборной Италии выразил поддержку Кокорину

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил поддержку своему бывшему подопечному по питерскому "Зениту" Александру Кокорину, который находится за решеткой в связи с избиениями нескольких людей.

"Саша - хороший парень и потрясающий футболист. Если он совершил ошибку, то сейчас расплачивается за нее, сидя в тюрьме. Он попросил прощения. И он - не плохой человек. Может быть, Саша сможет помочь людям в социальной сфере", - цитирует наставника "скуадры аддзурры" Спорт24.

Напомним, адвокат Кокориных прокомментировал очную ставку своих клиентов с Паком. | soccernews.ru