Главный тренер сборной Казахстана: "На чемпионате мира Россия показала, что у них хорошая команда"

Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек рассказал, что думает о предстоящем матче 2-го тура отбора Евро 2020 с Россией.

"России было сложно с Бельгией. Мы наблюдали за сборной, когда проходила Лига наций. Многие центральные игроки команды не сыграют, однако остальные тоже сильны. На чемпионате мира Россия показала, что у них хорошая команда.

Я не забыл поражение Чехии в матче с Россией со счетом 1:4 на Евро-2012. Когда я занял этот пост, я знал, с кем будем играть. Тогда Россия хорошо показала себя в нападении. Поэтому завтра мы уделим этому больше внимания", - сказал Билек.

Матч Казахстан - Россия состоится завтра, 24 марта в Астане. Начало - в 17:00 (мск).

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