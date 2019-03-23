Главный тренер сборной Казахстана: "На чемпионате мира Россия показала, что у них хорошая команда"
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек рассказал, что думает о предстоящем матче 2-го тура отбора Евро 2020 с Россией.
"России было сложно с Бельгией. Мы наблюдали за сборной, когда проходила Лига наций. Многие центральные игроки команды не сыграют, однако остальные тоже сильны. На чемпионате мира Россия показала, что у них хорошая команда.
Я не забыл поражение Чехии в матче с Россией со счетом 1:4 на Евро-2012. Когда я занял этот пост, я знал, с кем будем играть. Тогда Россия хорошо показала себя в нападении. Поэтому завтра мы уделим этому больше внимания", - сказал Билек.
Матч Казахстан - Россия состоится завтра, 24 марта в Астане. Начало - в 17:00 (мск).
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|1
|4
|Косово
|0
|0
|5
|Чехия
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|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Люксембург
|1
|3
|2
|Португалия
|1
|1
|3
|Украина
|1
|1
|4
|Сербия
|0
|0
|5
|Литва
|1
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Нидерланды
|1
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|2
|Северная Ирландия
|1
|3
|3
|Германия
|0
|0
|4
|Эстония
|1
|0
|5
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|1
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Дания
|0
|0
|2
|Грузия
|0
|0
|3
|Ирландия
|0
|0
|4
|Швейцария
|0
|0
|5
|Гибралтар
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Словакия
|1
|3
|2
|Хорватия
|1
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|3
|Уэльс
|0
|0
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|Азербайджан
|1
|0
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|Венгрия
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Фарерские острова
|0
|0
|2
|Мальта
|0
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
|5
|Испания
|0
|0
|6
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Македония
|1
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|Польша
|1
|3
|3
|Израиль
|1
|1
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|Словения
|1
|1
|5
|Австрия
|1
|0
|6
|Латвия
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Франция
|1
|3
|2
|Исландия
|1
|3
|3
|Турция
|1
|3
|4
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|0
|5
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|0
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|0
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|1
|Кипр
|1
|3
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|3
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