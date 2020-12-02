Главный тренер сборной Колумбии Кейруша покинул свой пост

Теги колумбиякарлуш кейруш

Главный тренер сборной Колумбии Кейруша покинул свой пост

Главный тренер сборной Колумбии Карлуша Кейруша уволен с поста главного тренера национальной сборной страны.

67-летний специалист работал в команде почти два года.

В составе сборной Колумбии он провел 18 матчей (9 побед, 4 ничьих и 5 поражений).

Отметим, 18 ноября Колумбия проиграла в гостях Эквадору со счетом 1:6. В отборочном турнире в ЧМ-2022 они занимают 7 место.

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