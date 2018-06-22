Главный тренер сборной Коста-Рики прокомментировал поражение от Бразилии

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес подвёл итоги матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Бразилии.

"Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру соперника. В первом тайме наша команда создавала хорошие моменты, комбинировала, пыталась устранить преимущества противника. Мы знаем, что бразильцы играют в футбол прекрасно. Но наши игроки делали всё возможное, хорошо защищались. Как только появлялась возможность подойти к чужим воротам, мы это делали. Давайте не забывать, что сборная Коста-Рики играла против второй команды мира. Нам противостояли гениальные футболисты, давайте говорить открыто. Мне кажется, мы разумно построили игру и выложились по максимуму" - сказал Рамирес.

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