Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара подал в отставку

Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс покинул занимаемую должность.

Под его руководством африканская сборная не смогла пробиться на чемпионат мира-2018, проиграв в последнем матче отборочного турнира Марокко.

"Сегодня по взаимному согласию было решено прекратить сотрудничество с федерацией футбола Кот-д'Ивуара. Я хочу поблагодарить всех - фанатов, игроком, работников и руководство. Желаю вам всего лучшего в будущем", - написал он.

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