Главный тренер сборной Мексики подвёл итоги матча с Южной Кореей

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио высказался после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Южной Кореи.

"Я считаю, что мы пока играем очень хорошо - два матча получились качественными. Стоит признать, что мы уделили больше внимания матчу против Южной Кореи, чем матчу против Германии. Это связано с тем, что когда играешь против команды из страны, где небольшая футбольная история, кажется, что можно почивать на лаврах, играть расслабленно, команда не может сосредоточиться" - сказал Осорио.

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