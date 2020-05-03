Главный тренер сборной Нидерландов госпитализирован из-за проблем с сердцем

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман попал в больницу, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, тренеру стало плохо во время велопрогулки. Скорая помощь доставила наставника в больницу, где его состояние стабилизировалось. После серии медицинских процедур Куман будет выписан.

57-летний Куман тренирует сборную Нидерландов с 2018 года. Под его руководством команда пробилась в финальную стадию Евро-2020, где попала в одну группу со сборными Украины и Австрии.

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