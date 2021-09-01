Главный тренер сборной Нидерландов назвал причину провала Гуса Тиля в "Спартаке"
Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Рональд Де Бур поделился мнением о проблемах в "Спартаке" полузащитника Гуса Тиля, который выступает за "Фейеноорд" на правах аренды.
"Тиль — работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного. В «Фейеноорде» работает Арне Слот — тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.
В "Спартаке" его неправильно использовали. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое", - приводит слова де Бура "Спорт-Экспресс".
В нынешнем сезоне 23-летний Тиль провел за "Фейеноорд" девять матчей во всех турнирах и забил семь голов. Футболист получил вызов в сборную Нидерландов для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23