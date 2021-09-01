Главный тренер сборной Нидерландов назвал причину провала Гуса Тиля в "Спартаке"

Фото: инстаграм Гуса Тиля/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Рональд Де Бур поделился мнением о проблемах в "Спартаке" полузащитника Гуса Тиля, который выступает за "Фейеноорд" на правах аренды.

"Тиль — работоспособный игрок, отличный парень, у него нет звездной болезни или чего-то подобного. В «Фейеноорде» работает Арне Слот — тренер, который прекрасно знаком с Тилом по АЗ. И он использует его верно. Тил в каждом матче ускоряется на 60 метров с мячом, создает опасность. В этом его сила.

В "Спартаке" его неправильно использовали. Когда покупаешь футболиста, то должен понимать его лучшие качества. Никто не будет ставить Мбаппе в полузащиту. Тут то же самое", - приводит слова де Бура "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 23-летний Тиль провел за "Фейеноорд" девять матчей во всех турнирах и забил семь голов. Футболист получил вызов в сборную Нидерландов для участия в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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