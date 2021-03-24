Главный тренер сборной Нидерландов назвал примерные сроки возвращения ван Дейка

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Главный тренер сборной Нидерландов назвал примерные сроки возвращения ван Дейка

Фото: твиттер TheAnfieldBuzz/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур сообщил, что голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк вернется в строй ориентировочно через два месяца.

"Вирджилу нужно еще восемь недель. Не знаю, хватит ли ему времени, чтобы набрать форму перед чемпионатом Европы. Сейчас он уже тренируется на поле, но всегда есть риск рецидива. Он должен хорошо себя чувствовать, чтобы вернуться. Я рад, что он на пути к возвращению", - приводит слова де Бура TEAMtalk.

Напомним, что ван Дейк порвал крестообразную связку колена в октябре 2020 года в матче чемпионата Англии с "Эвертоном". Травму голландцу нанес голкипер "ирисок" Джордан Пикфорд.

В нынешнем сезоне 29-летний ван Дейк провел за "Ливерпуль" восемь матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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