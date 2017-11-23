Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон покинул свой пост

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон принял решение уйти в отставку.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, 36-летний специалист принял покинуть должность из-за того, что не смог пробиться с командой на ЧМ-2018.

Напомним, что в стыковых матчах Новая Зеландия уступила Перу.

Хадсон работал с командой Новой Зеландии с 2014 года.

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