Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон покинул свой пост

Теги новая зеландия

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон покинул свой постГлавный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон принял решение уйти в отставку.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, 36-летний специалист принял покинуть должность из-за того, что не смог пробиться с командой на ЧМ-2018.

Напомним, что в стыковых матчах Новая Зеландия уступила Перу.

Хадсон работал с командой Новой Зеландии с 2014 года. 

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