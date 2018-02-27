Главный тренер сборной Панамы верит в выход в плей-офф ЧМ-2018

Главный тренер сборной Панамы Эдгар Карвахаль верит в выход своей команды в плей-офф Чемпионата Мира 2018 года.

"Мы проделали очень большую работу, чтобы пробиться на турнир, но теперь я хочу осуществить следующую мечту - выйти из группы. И, думаю, у нас есть шансы" - сказал Карвахаль.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Панамы сыграет с Англией, Бельгией и Тунисом.

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