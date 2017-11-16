Главный тренер сборной Перу: "Хочу сказать большое спасибо игрокам"

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека поделился эмоциями от выхода сборной на чемпионат мира 2018 года.

"Это были два трудных матча. Думаю, мы хорошо поработали. Хочу поблагодарить всех сотрудников, медицинский персонал, психологов. Они поддерживали всех. Спасибо болельщикам, которые вызывали у нас большие эмоции.

Было также важно не обмануть ожидания болельщиков, не разочаровать их. Хочу сказать большое спасибо игрокам. Мы достигли своей цели. Теперь нужно продолжать прогрессировать и стремиться к новым победам", - сказал он. | soccernews.ru