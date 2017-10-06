Главный тренер сборной Перу прокомментировал ничью с Аргентиной

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

"Добиться результата на выезде с Аргентиной чрезвычайно трудно. Но важно то, что теперь выход на Чемпионат Мира зависит только от нас самих" - цитирует Гареку Associated Press.

Не пропустите видеообзор матча Аргентина - Перу. | http://soccernews.ru