Главный тренер сборной Перу прокомментировал ничью с Аргентиной

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Главный тренер сборной Перу прокомментировал ничью с Аргентиной

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека высказался после матча квалификации ЧМ-2018 против национальной команды Аргентины.

"Добиться результата на выезде с Аргентиной чрезвычайно трудно. Но важно то, что теперь выход на Чемпионат Мира зависит только от нас самих" - цитирует Гареку Associated Press. 

Не пропустите видеообзор матча Аргентина - Перу. | http://soccernews.ru

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