Главный тренер сборной Польши оценил шансы Глика сыграть с Сенегалом

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка оценил шансы защитника своей команды Камиля Глика сыграть в матче первого тура группового этапа ЧМ-2018 против Сенегала.

"Глик получил серьёзную травму на тренировке. Мы не уверены, что он сможет сыграть с сенегальцами. Завтра только будет понятно" - сказал Навалка.

Напомним, что Глик в начале июня травмировал плечо, неудачно приземлившись на газон на тренировке.

Матч Польша – Сенегал состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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