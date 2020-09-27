Главный тренер сборной Польши заразился коронавирусом
Главный тренер сборной Польши Ежи Бжечек сдал положительный тест на Covid-19.
"Тесты на наличие вируса SARS-CoV-2, проведенные у тренера польской сборной Ежи Бжечека, дали положительный результат", - сообщает пресс-служба национальной команды.
[KOMUNIKAT]— PZPN (@pzpn_pl) September 26, 2020
Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzone u selekcjonera reprezentacji Polski Jerzego Brzęczka dały wynik pozytywny. pic.twitter.com/Z9dHBv3vVh
Напомним, 11 и 14 октября сборной Польше предстоит сыграть с Италией и Боснией и Герцоговиной в рамках Лиги наций.
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