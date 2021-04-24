Главный тренер сборной Португалии считает, что Моуринью может сменить его на этом посту

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Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что Жозе Моуринью может быть прекрасной заменой для него на посту главного тренера национальной команды.

Напомним, Моуринью на данный момент остается без работы, после того как был уволен из "Тоттенхэма" 19 апреля. Эксперты предполагают, что специалист мог бы стать у руля сборной после завершения Чемпионата Европы 2020.

"Когда меня пригласили на эту должность, президент Португальской футбольной ассоциации Фернанду Гомеш сказал мне, что хочет, чтобы я участвовал в его проекте. И этот проект продлится до 2024 года, а я до этого времени посвящу себя ему. Но после этого я буду думать о том, что я хочу делать дальше.

Жозе Моуринью мог бы стать неплохой заменой мне. В Португалии есть несколько способных тренеров, которые хорошо бы справились, заменив Фернанду Сантуша", — сказал специалист в интервью Radio Renascenca.