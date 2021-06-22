Главный тренер сборной Португалии высказался об изменениях в составе после поражения от Германии
Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался перед матчем против Франции в третьем туре группового этапа Евро-2020. Специалист также высказался об возможных изменениях в составе после поражения от Германии.
"Мы все были разочарованы после игры с Германией. Каждый чувствует ответственность. В моей команде опытные футболисты, которые понимают, что побеждать получается далеко не всегда. Бывают моменты, когда даже лучшие команды плохо переносят поражение.
Изменения в составе? Может, мне всех заменить? На этом чемпионате Европы есть перерывы во время матчей, потому что УЕФА понимает, что сейчас слишком жарко", - сказал Сантуш.
Португалия сыграет с Францией 23 июня, в 22:00 (мск).
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|4
|Россия
|3
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|Группа C
|М
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|1
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|7
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
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|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1