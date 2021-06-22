Главный тренер сборной Португалии высказался об изменениях в составе после поражения от Германии

Фото: инстаграм сборной Португалии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался перед матчем против Франции в третьем туре группового этапа Евро-2020. Специалист также высказался об возможных изменениях в составе после поражения от Германии.

"Мы все были разочарованы после игры с Германией. Каждый чувствует ответственность. В моей команде опытные футболисты, которые понимают, что побеждать получается далеко не всегда. Бывают моменты, когда даже лучшие команды плохо переносят поражение.

Изменения в составе? Может, мне всех заменить? На этом чемпионате Европы есть перерывы во время матчей, потому что УЕФА понимает, что сейчас слишком жарко", - сказал Сантуш.

Португалия сыграет с Францией 23 июня, в 22:00 (мск).

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