Главный тренер сборной Сербии: "Работу арбитров в матче с Швейцарией надо разбирать в международном трибунале"

Главный тренер сборной Сербии Младен Крстаич высказался о работе судей во вчерашнем матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Швейцарии.

"Мы вчера были ограблены. На глазах не только сербов, но и всего мира. Работу арбитров в этом матче надо разбирать в международном трибунале в Гааге" - сказал Крстаич.

Также стало известно, что федерация футбола Сербии намерена направить в ФИФА жалобу на работу Феликса Брыха.

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