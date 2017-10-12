Главный тренер сборной Шотландии Стракан отправлен в отставку
Шотландская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Гордона Стракана.
Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
Напомним, что сборная Шотландии неудачно выступила в квалификации ЧМ-2018, заняв третье место в своей отборочной группе.
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