Главный тренер сборной Шотландии Стракан отправлен в отставку

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Главный тренер сборной Шотландии Стракан отправлен в отставку

Шотландская футбольная ассоциация на своём официальном сайте объявила об увольнении главного тренера национальной сборной Гордона Стракана.

Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Напомним, что сборная Шотландии неудачно выступила в квалификации ЧМ-2018, заняв третье место в своей отборочной группе.

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