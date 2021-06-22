Главный тренер сборной Шотландии высказался перед матчем против Хорватии

Фото: инстаграм сборной Шотландии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился мнением перед матчем против Хорватии в третьем туре группового этапа Евро-2020.

"У сборной Хорватии есть немало сильных качеств. У них в средней линии два футболиста настоящего топ-класса — Ковачич и Модрич, и от нас требуется каким-то образом их нейтрализовать. Если сыграть смогут все футболисты, которых мы хотим видеть на поле, и они выступят на восемь баллов из десяти, то надеюсь, что этого будет достаточно для победы и выхода из группы. В матчах против топовых команд нужно, чтобы все одиннадцать игроков сыграли как минимум на восемь из десяти", — цитирует Кларка официальный сайт УЕФА.

Шотландия сыграет против Хорватии сегодня, в 22:00 (мск). Место проведения - Глазго.

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