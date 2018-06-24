Главный тренер сборной Швеции: "Это худший финал игры в моей карьере"

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Германии.

"О тактике сейчас сложно говорить. Во мне столько всего сейчас кипит. Не хочу никого обвинять, но на Берге мог бы быть пенальти. Судья даже ничего не проверял. А немцы не так много создали. Мне сейчас сложно анализировать. Это худший финал игры в моей карьере" - сказал Андерссон.

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