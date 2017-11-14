Главный тренер сборной Швеции поделился рецептом успеха в противостоянии с Италией

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал итоговую победу своей команды в противостоянии с Италией в стыковых матчах за выход на ЧМ-2018.

"Нам ничего не оставалось, как сидеть в обороне и надеяться на то, что сможем продержаться. Против столь мастеровитого соперника мы не могли играть иначе" - цитирует Андерссона официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче в Стокгольме Швеция минимально победила Италию благодаря голу, забитому с помощью рикошета. А ответная встреча между этими командами завершилась нулевой ничьей. | http://soccernews.ru