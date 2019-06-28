Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал трансфер Йовича в "Реал"

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Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал трансфер Йовича в "Реал"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказа, что думает о переходе форварда Луки Йовича в "Реал". Об этом пишет Marca.

"Луке будет нелегко в "Реале", надеюсь, он добьется успеха. Он сиял в "Айнтрахте", надеюсь, он докажет, что достоин носить футболку "Реала", ведь он нападающий будущего. У него есть мощь и скорость, все будет зависеть от него", - сказал Петркович.

Напомним, Йович перешел в "Реал" из "Айнтрахта" 4 июня 2019 года. Его контракт с мадридцами рассчитан на 6 лет. Вероятная стоимость его трансфера - около 70 миллионов евро.

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