Главный тренер сборной Швейцарии высказался перед матчем с Испанией

Фото: инстаграм сборной Швейцарии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в 1/4 финала чемпионата Европы.

"Игра против Франции получилась даже слишком эмоциональной. Все парни выложились на 120 процентов. Вероятно, это был один из самых ярких матчей в нашем исполнении. Однако теперь нам нужно сыграть не хуже в четвертьфинале против Испании", — цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.

Швейцария сыграет со сборной Испании 2 июля, в 19:00 (мск). Место проведения - Санкт-Петербург.

Также не пропустите: Лапорта высказался об английских клубах, которые отказались от Суперлиги. | http://soccernews.ru