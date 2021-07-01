Главный тренер сборной Швейцарии высказался перед матчем с Испанией

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Главный тренер сборной Швейцарии высказался перед матчем с ИспаниейФото: инстаграм сборной Швейцарии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился ожиданиями от матча со сборной Испании в 1/4 финала чемпионата Европы.

"Игра против Франции получилась даже слишком эмоциональной. Все парни выложились на 120 процентов. Вероятно, это был один из самых ярких матчей в нашем исполнении. Однако теперь нам нужно сыграть не хуже в четвертьфинале против Испании", — цитирует Петковича официальный сайт УЕФА.

Швейцария сыграет со сборной Испании 2 июля, в 19:00 (мск). Место проведения - Санкт-Петербург.

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