Главный тренер сборной США Арена подал в отставку
Федерация футбола США на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера национальной сборной Брюса Арены.
Отмечается, что 66-летний специалист сам решил покинуть свой пост после непопадания команды в финальный турнир ЧМ-2018.
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|Eastern Conference
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|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
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|Торонто
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|ДК Юнайтед
|34
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|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
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|8
|Остин Азтекс
|34
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|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
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|О
|1
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|34
|60
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|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
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|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
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|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
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|8
|Whitecaps
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|Сан-Хосе Ертквейкс
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|10
|Хьюстон Динамо
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|34