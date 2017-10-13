Главный тренер сборной США Арена подал в отставку

Федерация футбола США на своём официальном сайте объявила об отставке главного тренера национальной сборной Брюса Арены.

Отмечается, что 66-летний специалист сам решил покинуть свой пост после непопадания команды в финальный турнир ЧМ-2018.

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