Главный тренер сборной США считает позором невыход команды на ЧМ-2018

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Главный тренер сборной США считает позором невыход команды на ЧМ-2018Главный тренер сборной США Брюс Арена крайне расстроен проигрышем своей команды в матче с Тринидад и Тобаго (1:2) в отборе Чемпионата Мира-2018.

По словам наставника, такой результат - это позор.

"Мы очень разочарованы. Все зависело от нас. Нет никаких оправданий, что мы не смогли забить второй гол и сыграть хотя бы вничью. Это позор. Я беру ответственность за результат на себя", - сказал он.

Читайте: Сборная США пропустит ЧМ впервые за 32 года | soccernews.ru

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4 Панама 9 10
5 Гондурас 9 10
6 Тринидад и Тобаго 9 3
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