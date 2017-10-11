Главный тренер сборной США считает позором невыход команды на ЧМ-2018

Главный тренер сборной США Брюс Арена крайне расстроен проигрышем своей команды в матче с Тринидад и Тобаго (1:2) в отборе Чемпионата Мира-2018.

По словам наставника, такой результат - это позор.

"Мы очень разочарованы. Все зависело от нас. Нет никаких оправданий, что мы не смогли забить второй гол и сыграть хотя бы вничью. Это позор. Я беру ответственность за результат на себя", - сказал он.

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