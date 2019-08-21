Главный тренер сборной Туниса Жиресс покинул свой пост
Сборную Туниса покинул главный тренер Ален Жиресс.
Стороны договорились об обоюдном расторжении контракта. Пока не известно, по каким причинам это произошло.
Имя нового главного тренера пока не оглашается.
Жиресс возглавил сборную Туниса 18 месяцев назад. Вместе с командой он дошел до 1/2 финала Кубка Африки, где проиграл Сенегалу.
Ранее 67-летний специалист тренировал команды Грузии, Габона, Мали (дважды) и Сенегала. Кроме того работал с "Тулузой" и ПСЖ.
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