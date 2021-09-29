Главный тренер сборной Уэльса высказался о травме Бэйла

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Главный тренер сборной Уэльса высказался о травме БэйлаФото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж рассказал о травме нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

"У Гарета Бэйла серьезный разрыв мышц, очень серьезный. К счастью, он восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и мы почти уверены, что в ноябре с ним все будет в порядке"., - сказал наставник.

Напомним, что прошлый сезон Бэйл провел на правах аренды в "Тоттенхэме". Нынешний сезон он начинал в качестве основного игрока "Реала" до того, как получил травму.

Контракт Бэйла с королевским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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