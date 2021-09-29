Главный тренер сборной Уэльса высказался о травме Бэйла
Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Уэльса Роберт Пэйдж рассказал о травме нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла.
"У Гарета Бэйла серьезный разрыв мышц, очень серьезный. К счастью, он восстанавливается быстрее, чем ожидалось, и мы почти уверены, что в ноябре с ним все будет в порядке"., - сказал наставник.
Напомним, что прошлый сезон Бэйл провел на правах аренды в "Тоттенхэме". Нынешний сезон он начинал в качестве основного игрока "Реала" до того, как получил травму.
Контракт Бэйла с королевским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.
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|М
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
|14