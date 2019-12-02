Главный тренер сборной Уэльса запретит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020

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Главный тренер сборной Уэльса запретит Бэйлу играть в гольф во время Евро-2020

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз заявил, что если полузащитник Гарет Бэйл будет много времени уделять гольфу, это может привести к рецидиву мышечной травмы.

Наставник запретил футболисту играть в гольф во время Евро-2020.

Представитель Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд отметил, что внимание игроков должно быть полностью посвящено футболу.

Напомним, Бэйл недавно восстановился после травмы.

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