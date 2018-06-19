Главный тренер сборной Японии поделился ожиданиями от матча с Колумбией

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино высказался в преддверии матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Колумбии.

"Мы должны брать инициативу в свои руки. Соперник играет в атакующий футбол. Но вместо реакции на их ритм мы постараемся навязать им свой. Мы должны быть сосредоточены. Мы хорошая резвая команда и сможем посоревноваться с колумбийцами в скорости. И в плане работы с мячом мы тоже посоперничаем. Мы дисциплинированная, организованная команда. Если мои игроки покажут всё, на что способны, то психологически мы будем в порядке" - сказал Нисино.

Напомним, что матч Колумбия - Япония состоится сегодня в 15:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru