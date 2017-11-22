Главный тренер "Севильи" болен раком

Главный тренер "Севильи" Эдуардо Бериццо болен раком предстательной железы.

Ожидается, что 22 ноября клуб выступит с официальным заявлением по этому поводу.

Сам Бериццо расскажет о лечении.

Впереди у тренера операция, но точные сроки пока неизвестны.

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