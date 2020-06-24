Главный тренер "Шахтера" не исключил вероятности ухода из клуба

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Главный тренер "Шахтера" не исключил вероятности ухода из клуба

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не исключил вероятности своего ухода из украинского клуба.

"У меня еще год контракта с "Шахтером", и я очень счастлив в этом клубе. "Шахтер" уже очень многое мне дал. В моей жизни всегда будет благодарность этому клубу, и я никогда бы не повернулся к нему спиной из-за финансовых или каких-либо еще вопросов после того, что мы делаем друг для друга. Я очень уважаю "Шахтер". Не хочу сейчас сказать, что на сто процентов выполню два года контракта, потому что все мы знаем, каким является футбол. Один плохой результат, второй, а на третий мы уходим, даже если нам этого не хочется. Так я живу, таковы мои правила жизни. Отвечая на ваш вопрос, мое единственное переживание – донецкий "Шахтер", - приводит слова Каштру официальный сайт клуба.

58-летний Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019 года, сменив на посту главного тренера Паулу Фонсеку. Под руководством Каштру донецкий клуб стал чемпионом Украины, уступил в матче за Суперкубок Украины, вылетел на стадии четвертьфинала Кубка Украины. В Лиге Чемпионов "Шахтер" занял третье место в своей группе, а в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл в гостях "Вольфсбург" (2:1). Ответный матч перенесен на август из-за пандемии коронавируса.

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