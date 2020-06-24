Главный тренер "Шахтера" не исключил вероятности ухода из клуба
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру не исключил вероятности своего ухода из украинского клуба.
"У меня еще год контракта с "Шахтером", и я очень счастлив в этом клубе. "Шахтер" уже очень многое мне дал. В моей жизни всегда будет благодарность этому клубу, и я никогда бы не повернулся к нему спиной из-за финансовых или каких-либо еще вопросов после того, что мы делаем друг для друга. Я очень уважаю "Шахтер". Не хочу сейчас сказать, что на сто процентов выполню два года контракта, потому что все мы знаем, каким является футбол. Один плохой результат, второй, а на третий мы уходим, даже если нам этого не хочется. Так я живу, таковы мои правила жизни. Отвечая на ваш вопрос, мое единственное переживание – донецкий "Шахтер", - приводит слова Каштру официальный сайт клуба.
58-летний Каштру возглавил "Шахтер" летом 2019 года, сменив на посту главного тренера Паулу Фонсеку. Под руководством Каштру донецкий клуб стал чемпионом Украины, уступил в матче за Суперкубок Украины, вылетел на стадии четвертьфинала Кубка Украины. В Лиге Чемпионов "Шахтер" занял третье место в своей группе, а в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграл в гостях "Вольфсбург" (2:1). Ответный матч перенесен на август из-за пандемии коронавируса.
Не пропустите: Один из лидеров "Шахтера" пропустит около полугода. | http://soccernews.ru
главное
-
РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ
-
Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"
-
ЦСКА объявил о переходе полузащитника Гочи Гогричиани
-
"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона
-
"Барселона" обыграла "Атлетик" и вернулась на первое место Ла Лиги: результат есть, но нужно сказать еще несколько слов о неуверенной игре "Барсы"
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Реала"
-
"Локомотив" сел на карантин на клубной базе
-
Сборная России на испанском языке поздравила Лионеля Месси с днем рождения
-
Форвард "Локомотива" Тугарев имеет предложения от трех клубов РПЛ
-
Главный тренер "Шахтера" не исключил вероятности ухода из клуба
-
"Кристал Пэлас" отказался от трансфера Федора Чалова
-
РФС назначил судей на матчи "Спартака", ЦСКА и "Зенита" в 24-м туре РПЛ
-
"Интер" может купить форварда сборной Италии вместо Мартинеса
-
Широков рассказал, при каких условиях Вагнер Лав перешел бы в ЦСКА
-
Хавбек Кампль продлил контракт с "Лейпцигом"
-
"Енисей" приобрел двух защитников
-
Болельщики "Зенита" выбрали лучшего игрока матча с ЦСКА
-
1
"Начинается закат его невероятной карьеры". Линекер поздравил Месси с 33-летием
-
Уткин поделился мнением по поводу сорвавшегося трансфера Вагнера в ЦСКА
-
ЦСКА объявил о переходе полузащитника Гочи Гогричиани
-
Главный тренер "Милана" рассказал о самочувствии Ибрагимовича
-
"Урал" доволен качеством газона на стадионе "Шинника" перед матчем Кубка России
-
Алькантара не стал продлевать контракт с "Баварией"
-
Ребров: "Понсе вышел на замену и сыграл как Джокер"
-
"Челси" продлил контракты с нападающими Виллианом и Педро до конца сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13