Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, почему команда проиграла киевскому "Динамо" (1:3) в матче за Суперкубок Украины.

"Почему мы проиграли матч? Я думаю, это было абсолютно явно, и все, кто находится здесь, понимают, что произошло на поле. Было три удара "Динамо", и эти три момента соперник смог реализовать, а мы пропустили три мяча. У нас было достаточное количество моментов, но, к сожалению, мы их реализовать не смогли. Разница в игре была в этом. Не сумели реализовать моменты, которые создавали. А "Динамо", повторюсь, тремя ударами забивает три гола. Несмотря на то, что у нас было 70 с лишним процентов владения мячом, если такой реализации нет… Понятно, играл ты хорошо или плохо, доминировал или нет, никому не интересно: в футболе считаются голы. И нам нужно эту футбольную справедливость принимать", - цитирует Каштру пресс-служба клуба.

Отметим, "Динамо" завоевало третий подряд трофей и девятый в истории. В активе "Шахтера" на один трофей меньше.

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