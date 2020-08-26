Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок УЕФА

Теги шахтер донецкдинамо москвалуиш каштру

Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок УЕФА

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, почему команда проиграла киевскому "Динамо" (1:3) в матче за Суперкубок Украины.

"Почему мы проиграли матч? Я думаю, это было абсолютно явно, и все, кто находится здесь, понимают, что произошло на поле. Было три удара "Динамо", и эти три момента соперник смог реализовать, а мы пропустили три мяча. У нас было достаточное количество моментов, но, к сожалению, мы их реализовать не смогли. Разница в игре была в этом. Не сумели реализовать моменты, которые создавали. А "Динамо", повторюсь, тремя ударами забивает три гола. Несмотря на то, что у нас было 70 с лишним процентов владения мячом, если такой реализации нет… Понятно, играл ты хорошо или плохо, доминировал или нет, никому не интересно: в футболе считаются голы. И нам нужно эту футбольную справедливость принимать", - цитирует Каштру пресс-служба клуба.

Отметим, "Динамо" завоевало третий подряд трофей и девятый в истории. В активе "Шахтера" на один трофей меньше.

А еще: Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"

Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов