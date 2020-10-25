Главный тренер "Шинника" хочет покинуть клуб

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов после очередного поражения своей команды в матче ФНЛ подал в отставку со своего поста.

Клуб проиграл "Текстильщику", пропустив три гола.

"Главный итог матча - это то, что я сейчас зайду в раздевалку и объявлю команде и руководству о своей отставке.

Есть ли смысл сейчас отвечать на вопросы, что получилось в прошедшем матче? Ничего не получилось. На поле не было команды, которая с горящими глазами хотела что-то сделать. То, что я увидел на поле, не поддается объяснению. Ни мысли, ни разума, ни движения - сплошные попытки это делать. В футболе нужны не попытки", - заявил Побегалов на послематчевой пресс-конференции.

После 17 туров ФНЛ "Шинник" занимает последнее место в турнирной таблице.

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