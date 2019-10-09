Главный тренер Шотландии прокомментировал подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Россией
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал, чего ждет от матча отборочного тура Евро-2020 с Россией.
Журналист "Спорт-Экспресса" спросил у тренера, как он относится к словам нападающего Артема Дзюбы, который сказал, что СМИ зря критикуют Шотландию.
"Мы в раздевалки говорили об этом. Мне понравился его комментарий и он прав. До чемпионата мира в России была подобная ситуация, фанаты не особо-то верили в свою команду, однако у России получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое", - сказал Кларк.
Завтра, 10 октября, состоится матч Россия - Шотландия на стадионе "Лужники". Начало - в 21:45 (мск).
А еще: На матч Россия - Шотландия назначена бригада судей из Дании| http://soccernews.ru
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|4
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|1
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|2
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|6
|7
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|6
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|11
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|6
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|5
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|6
|2
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|6
|9
|2
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|6
|7
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|6
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|6
|9
|2
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|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3