Главный тренер Шотландии прокомментировал подготовку к матчу отбора Евро-2020 с Россией

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк рассказал, чего ждет от матча отборочного тура Евро-2020 с Россией.

Журналист "Спорт-Экспресса" спросил у тренера, как он относится к словам нападающего Артема Дзюбы, который сказал, что СМИ зря критикуют Шотландию.

"Мы в раздевалки говорили об этом. Мне понравился его комментарий и он прав. До чемпионата мира в России была подобная ситуация, фанаты не особо-то верили в свою команду, однако у России получилось переломить ситуацию. Мы надеемся, что нам удастся сделать то же самое", - сказал Кларк.

Завтра, 10 октября, состоится матч Россия - Шотландия на стадионе "Лужники". Начало - в 21:45 (мск).

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