Главный тренер Шотландии сказал, что результаты его команды ужасны

Теги шотландияроссия

Главный тренер Шотландии сказал, что результаты его команды ужасны

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение своей команды от России (0:4) в матче 7-го тура отбора на Евро-2020. Об этом сообщает Sport24.

"Не знаю как вернуть уверенность. Нам нужна усердная работа и небольшие изменения в составе. Все команды, с которыми мы играли - отличные.

Не буду искать оправдания - наши результаты ужасны. Все начинается с игроков. Тяжело проигрывать, но мы будем продолжать работать", - сказал Кларк.

У Шотландии 6 очков и 5 позиция в группе I. В матче 8-го тура отбора, который состоится 13 октября, Шотландия встретится с Сан-Марино.

Не пропустите:  Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 октября

Главные новости дня: 10 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов