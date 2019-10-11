Главный тренер Шотландии сказал, что результаты его команды ужасны
Наставник сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение своей команды от России (0:4) в матче 7-го тура отбора на Евро-2020. Об этом сообщает Sport24.
"Не знаю как вернуть уверенность. Нам нужна усердная работа и небольшие изменения в составе. Все команды, с которыми мы играли - отличные.
Не буду искать оправдания - наши результаты ужасны. Все начинается с игроков. Тяжело проигрывать, но мы будем продолжать работать", - сказал Кларк.
У Шотландии 6 очков и 5 позиция в группе I. В матче 8-го тура отбора, который состоится 13 октября, Шотландия встретится с Сан-Марино.
Не пропустите: Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы
-
Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль
-
Де Лигт стал самым молодым футболистом, сыгравшим 20 матчей за сборную Голландии
-
Адиев объявил об уходе из "Ахмата"
-
Стало известно, сколько Смолов пропустит из-за травмы
Лента новостей
-
Черчесов: "Не надо страховаться, надо рисковать"
-
Главный тренер Шотландии сказал, что результаты его команды ужасны
-
Главные новости дня: 10 октября
-
1
Головин высказался о разгромной победе сборной России
-
Сборная Сербии минимально обыграла Парагвай в товарищеском матче
-
России выложила фотографию из раздевалки после победы над Шотландией
-
1
Дзюба: "Для меня гимн России круче, чем гимн Лиги чемпионов"
-
Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью
-
Польша, Северная Македония и Австрия добились побед в матчах отбора Евро-2020
-
Депай помог сборной Голландии обыграть Северную Ирландию
-
Федун прокомментировал разгромную победу сборной России
-
Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на чемпионат Европы
-
ФИФА разрешила игроку "Барселоны" Фати выступать за сборную Испании
-
1
Россия разгромила сборную Шотландии. Дзюба оформил дубль
-
"Бавария" планирует выкупить Перишича у "Интера"
-
Левандовски забил в 7-м матче подряд
-
Дешам объяснил решение исключить Мбаппе из состава сборной Франции
-
Лукаку забил юбилейный гол за сборную Бельгии
-
Де Лигт стал самым молодым футболистом, сыгравшим 20 матчей за сборную Голландии
-
Хавбек "Манчестер Сити" Родри назвал лучшую команду в Европе
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3