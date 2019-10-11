Главный тренер Шотландии сказал, что результаты его команды ужасны

Наставник сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал разгромное поражение своей команды от России (0:4) в матче 7-го тура отбора на Евро-2020. Об этом сообщает Sport24.

"Не знаю как вернуть уверенность. Нам нужна усердная работа и небольшие изменения в составе. Все команды, с которыми мы играли - отличные.

Не буду искать оправдания - наши результаты ужасны. Все начинается с игроков. Тяжело проигрывать, но мы будем продолжать работать", - сказал Кларк.

У Шотландии 6 очков и 5 позиция в группе I. В матче 8-го тура отбора, который состоится 13 октября, Шотландия встретится с Сан-Марино.

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