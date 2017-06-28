Главный тренер "Славии": "Я очень рад, что Данни теперь в нашей команде"

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Главный тренер "Славии": "Я очень рад, что Данни теперь в нашей команде"Главный тренер "Славии" Ярослав Шилгавый не сомневается в том, что новичок его команды Данни сможет усилить игру коллектива в новом сезоне.

"Я очень рад, что Данни теперь в нашей команде. Данни, Алтынтоп и Ротань - большие звезды, но все же ведут себя достаточно скромно. Они заслуживают большого уважения. Данни всегда хочет забивать голы. У него прекрасное видение поля, дриблинг, скорость работы с мячом. Это здорово", - отметил он.

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