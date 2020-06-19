Главный тренер "Сочи" эмоционально высказался о победе команды над "Ростовом"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался о победном матче команды с "Ростовом" (10:1).

Напомним, сочинский клуб подвергся критике из-за того, что оказался переносить матч по просьбе "Ростова", который ушел на карантин из-за 6 игроков больных коронавирусом.

"Что мы сделали не так и почему столько негативных отношений? Собрались руководители клубов и на берегу решили, как все будет выглядеть. Решили, что запускаем футбол, ситуация такая-то, все готовы. Мы с радостью это восприняли - футбол будет. Да, есть несовершенство регламента, но не мы создали прецедент в этом отношении. Что там произошло? Я не услышал ни одного комментария, как все развивалось в "Ростове".

О том, что там заболели, мы узнали раньше. "Ростов" сообщил 17-го вечером. Я увидел информацию в газетах. Просигнализируй сразу, когда появился первый заболевший, и, обсудив ситуацию, можно было двигаться дальше и предпринять правильные вещи. Не я брал анализы и не я играл двусторонние игры.

Что я должен сказать в свое оправдание? Я не буду говорить никаких слов в оправдание. Мы готовились к игре, провели игру в назначенное время, о чем и договорились руководители лиги. Вот и все", - сказал специалист в прямом эфире ютуб-канала РПЛ.

Отметим, дончане выпустили смешанную команду: часть игроков молодежного состава, часть из "Ростова" 2003.

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции.

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