Главный тренер "Сочи" Федотов оценил состояние Кокорина и Рами

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, в какой форме находятся новички команды Александр Кокорин и Адиль Рами.

"Кокорин находится в прекрасной форме, готов показывать себя с наилучшей стороны.

У Рами пока есть проблема после игр в Турции. Дело в колене. Небольшое перенапряжение. Как раз решаем этот вопрос. Скорее всего, на матч с "Арсеналом" он не выйдет", - передает слова Федотова "Матч ТВ".

1 марта "Сочи" сыграет с тульским "Арсеналом" в рамках 20-го тура РПЛ. Начало - в 19:00 (мск).

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