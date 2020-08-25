Главный тренер "Сочи" Федотов рассказал, в какой роли видит Попова в команде

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Главный тренер "Сочи" Федотов рассказал, в какой роли видит Попова в команде

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, какую роль будет выполнять новичок команды Ивелин Попов, который вчера, 24 августа, стал игроком южан.

"Любому новичку мы рады. Тем более, такому зрелому футболисту. Отводим ему одну из главных ролей. Как и всем остальным, кто выходит в старте и остается в запасе. В футбол играет не один человек, результата добивается вся команда", - сказал тренер в эфире "Матч Премьер".

"Сочи" после 4 туров РПЛ занимает 3 место в турнирной таблице чемпионата.

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