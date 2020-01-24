Главный тренер "Сочи": "Мы ждем Кокорина в команде"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов заявил, что в клубе все ждут нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Напомним, о трансфере футболиста в сочинскую команду стало известно во вторник, 21 января.

"Я думаю, что уже все написано в прессе, пока добавить нечего. Как только он у нас появится или не появится, мы сразу дадим знать. Он квалифицированный футболист, игрок уровня сборной. Конечно, мы его ждем. Если есть желание играть в "Сочи", естественно, мы были бы рады", - сказал Федотов.

Ожидается, что Кокорин присоединится к "Сочи" на втором сборе, который состоится в Турции с 27 января по 8 февраля.

На данный момент игрок продолжает заниматься с "Зенитом" в Катаре.

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