Главный тренер "Сочи" признал, что ситуация с возобновлением РПЛ остается неопределенной
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что думает о возможном возобновлении сезона РПЛ.
"Пока не можем разобраться, насколько реально возобновление чемпионата. Думаю, из того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, все станет ясно. Узнаем сроки - 21 или 28 июня. Вопрос в подготовке команды - когда разрешат тренироваться в полном объеме.
Наверное, главная сложность кроется в том, что в разных регионах разная обстановка - у нас, в Краснодарском крае в районе Сочи и Адлера, все достаточно спокойно. Знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции до 31 мая. Здесь кроется самое сложное - когда откроются гостиницы, когда восстановится инфраструктура", - цитирует Федотова ТАСС.
Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.
По последним данным, в России коронавирусом заражены более 210 тысяч человек. Во всем мире количество подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 - более 4 миллионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20