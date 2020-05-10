Главный тренер "Сочи" признал, что ситуация с возобновлением РПЛ остается неопределенной

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Главный тренер "Сочи" признал, что ситуация с возобновлением РПЛ остается неопределенной

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, что думает о возможном возобновлении сезона РПЛ.

"Пока не можем разобраться, насколько реально возобновление чемпионата. Думаю, из того, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, все станет ясно. Узнаем сроки - 21 или 28 июня. Вопрос в подготовке команды - когда разрешат тренироваться в полном объеме.

Наверное, главная сложность кроется в том, что в разных регионах разная обстановка - у нас, в Краснодарском крае в районе Сочи и Адлера, все достаточно спокойно. Знаем, что в Москве и Санкт-Петербурге продлили режим самоизоляции до 31 мая. Здесь кроется самое сложное - когда откроются гостиницы, когда восстановится инфраструктура", - цитирует Федотова ТАСС.

Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 210 тысяч человек. Во всем мире количество подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 - более 4 миллионов.

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